هبة طوجي أطلقت “لحظة يا ريت” شارة مسلسل “هوس”

بعد أن احتفلت بانتهاء تصوير مسلسل “هوس”، اطلقت النجمة هبة طوجي اليوم فيديو كليب أغنية “لحظة يا ريت” الخاص بالمسلسل نفسه عند الساعة الثانية عشر ظهرا على قناتها الخاصة على موقع يوتيوب وتطبيق جوّي والأغنية من كلمات غدي الرحباني، موسيقى وتوزيع وإنتاج أسامة الرحباني، ومن إخراجها.

في هذا الإطار، تؤكد هبة أن كليب “لحظة يا ريت” هو عبارة عن لقطات صُورت خصيصاً للكليب من أجواء المسلسل حيث مزجت بين ذاكرتها للشخصيات التي لعبت دورها ولقطات من المسلسل. ويعتبر أن هذا العمل سيكون من الأعمال المهمة التي قامت بها خلال مسيرتها الفنية وخاصة أن”هوس” هو أول مشاركة درامية لهبة، مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي تخوض فيها تجربة التمثيل كونها حاملة شهادة تمثيل وإخراج جامعية وتتمتع بخبرة كبيرة في المسرح الغنائي العربي العالمي.

Advertisements

من جهة أخرى، تؤدي هبة في “هوس” دور زوجة الممثل عابد فهد ودور شخصية أخرى مركبة جدًا، وهو عمل درامي اجتماعي يتطرق إلى موضوع الحب إلى حد الهوس ويتألف من ١١ حلقة من كتابة ناديا الأحمر وإخراج محمد لطفي ضمن إنتاج مشترك بين كل من I See Media وGolden Line Production و Jawwi TV وسيتم عرضه خارج السباق الرمضاني المقبل.

وكانت قد صرحت هبة سابقاً أن تجربتها الدرامية في مسلسل “هوس” أضافت إلى مشوارها الفني الكثير وخاصة أنها تلعب دورين في المسلسل والدور الأساسي لديه أبعاد فلسفية وإنسانية ويتبدل بصورة مستمرة.