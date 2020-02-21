سيلينا غوميز تطلق أغنية جديدة.. هل تلمح لجاستن بيبر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد شهر واحد فقط من إصدار ألبومها الثالث Rare في يناير، أصدرت النجمة العالمية، سيلينا جوميز أغنية جديدة بعنوان Feel Me.

قدمت المغنية البالغة من العمر 27 عاما الأغنية لأول مرة خلال جولة ألبومها Revival في عام 2016، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف المعجبون عن الحديث عن الأغنية، لذلك قررت إصدارها رسميا وإطلاق المسار.

وانتقلت غوميز إلى إنستغرام مساء الخميس ونشرت صورة لها من الجولة، وكتبت: "في جولة Revival، قمت بتقديم أغنية لم تتوقفوا عن التحدث عنها يا رفاق، لقد طلبتم ذلك ونفذت، أغنية Feel Me في كل مكان".

كما أصدرت الفيديو كليب لها على صفحتها الرسمية على يوتيوب، والذي يضم كلماتها كاملة.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:" لا أحد يحبك كما أنا أحبك، لم أخدع لم أكذب، لم أضع أحد فى مكانك، أعطيتك المساحة والوقت، والآن تخبرني أنك افتقدتني، وأنا ماأزال في ذهنك، لقد كان واحدا من المليون، حبنا صعب وجوده، هل تستيقظ لوقت متأخر، فقط كي لا تحلم، في كل مرة تلمس شفاهك لأخرى أريدك أن تشعر بي.. أريد أن تشعر بي، في كل مرة ترقص فيها مع شخص آخر، أريد أن تشعر بي".

وأضافت:"هل تقضي أيامك وحيدا قليلا؟، الليالي أصبحت باردة قليلا، أنت أصبحت أعلى قليلا، الأيام أصبحت أطول، أنت أصبحت أعلى قليلا.. عندما تجري، من يجري معك؟، أين تذهب لتختبئ؟.. حبيبي طالما أنت لست معي ستبقى دائما وحيدا".

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وتأتي هذه الأغنية بعد أن اعترف حبيبها السابق، النجم الكندي جاستن بيبر، بأنه كان طائشا خلال علاقته بها، مشيرا إلى أنه كان مازال يتألم من علاقتهما عندما بدأ علاقته العاطفية مع عارضة الأزياء وزوجته الحالية هايلي بالدوين.

وأضاف جاستن أنه أخبر بالدوين في البداية أنه لن يكون مخلصا لأنه مايزال يتعامل مع عدم التسامح من العلاقة السابقة.

بدأت سيلينا في التعارف على بيبر في ديسمبر 2010 وتواعدا منذ ذلك الحين وانفصلا بشكل جدي في مارس 2018.

واعترفت سيلينا، 27 عاما، مؤخرا بأنها تعتقد أنها كانت ضحية "سوء المعاملة العاطفية" أثناء مواعدة جاستين.

وقالت: "أشعر أنني كنت ضحية لبعض الإساءات خلال العلاقة"، وعندما سألها الصحفي عما إذا كانت تشير إلى "سوء المعاملة العاطفية"، ردت غوميز بالإيجاب.