شيرين عبد الوهاب تطلب من زوجها حسام حبيب حملها.. شاهدي رد فعله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تفوت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا لها، دون أن تختلق موقفا تخطف من خلاله الأنظار وعدسات التصوير، وتثير ضجة بين الجمهور، فهذا ما فعلته تماما في حفلها الأخير بجامعة الشرق الأوسط الأمريكية بالكويت.

فعقب فقرة غنائية ناجحة على المسرح، توجهت شيرين بطلب إلى زوجها المطرب حسام حبيب الذي يحرص على حضور جميع حفلاتها ومساندتها، قائلة له: "حسام ممكن تيجي تشيلني علشان عايزة أنزل تحت".

تفاجأ الجمهور بطلب شيرين وتوالت الصراخ والضحكات بينهم، وسرعان ما استجاب حسام حبيب إلى طلب شيرين، وذهب إليها وقام بحملها وفق رغبتها للنزول من على المسرح واستكمال فقرتها الغنائية.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد اعتادت على إثارة الجدل في حفلاتها الغنائية، بسبب طريقتها العفوية في الحديث مع الجمهور ومداعبتهم.

إلا أن آخر موقفين لها في حفليها بالسعودية بـ"موسم الرياض"، كان لهما ردود فعل سلبية من قبل السعوديات، عندما قالت في الحفل الأول: "الستات ميقدروش يستغنوا عن الرجالة وعلشان كده لازم نسمع كلامهم".

وتسبب هذا التصريح في تداول هاشتاغ بعنوان "اخرسي يا شيرين"، اجتاح "تويتر"، لترد الفنانة المصرية على الوسم في حفلها الثاني قائلة: "طب الرجالة دول عسل وسكر واللي زعلوا دول أكيد عوانس".

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وتستعد شيرين عبد الوهاب للظهور مجددا في دراما رمضان المقبل، من خلال غناء تتر مسلسل "عشرين عشرين" للفنانة نادين نسيب نجيم، ويعد هذا التعاون الثاني بين الفنانة المصرية والفنانة اللبنانية، حيث سبق وغنت شيرين تتر مسلسل نادين العام الماضي "خمسة ونص".

كما تواصل عبد الوهاب، التحضير لعدة أغان جديدة مع الملحن محمد رحيم، من المقرر أن يتم ضمها إلى ألبومها الجديد، حيث يتكتم الطرفان على تفاصيل التعاون بينهما، بعدما حققا سويا نجاحا كبيرا في عدة أغان سابقة، مثل "مشاعر".

وسوف تطرح شيرين ألبومها الجديد خلال العام الجاري، إذ تكثف من تواجدها في الاستوديو للانتهاء من الأغاني، برفقة الموزع أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، الذي سيتعاون معها في عدة أغاني بالألبوم الجديد، بجانب زوجها حسام حبيب.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب أعلنت خضوعها لعملية جراحية صعبة في منطقة البطن، خلال الفترة الماضية، وكانت سبب ابتعادها عن الساحة الغنائية.