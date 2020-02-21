أحمد فلوكس يعرض دوراً على منى فاروق

نشر الفنان أحمد فلوكس على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة للفنانة منى فاروق موجهاً لها رسالة خاصة.

وعلق فلوكس على الصورة قائلاً: "الأخت والزميلة العزيزة منى فاروق.. كلنا خطاء ولكنه ستر الله، ولعل ما حدث لك علامة حب من الله.. لأن الله إن لم يكن يحبك لما رفع ستره عن خطئك لكي تعودي إلى رحاب الله.

وأضاف أحمد فلوكس: وايمانًا منى بأن الله يسبب الأسباب ليعفو عن عباده.. فأحب أن أبشرك بأن دورك في المسلسل الإذاعي #طلقنى شكرا # في انتظارك وفي كل أعمالي الشخصية.. إحنا شعب طيب وجدع وبننسى الوحش وبنفتكر الحلو.. وكلنا بجوارك حتى تتجاوزي محنتك".

وكان النجم محمود البزاوي أعلن انضمامه لحملة دعم فاروق، التي قادها النجم شريف منير، وحرص على نشر تغريدة تضامنية معها عبر حسابه على تويتر، وقال "بضم صوتي لصوت صديقي العزيز شريف منير في دعم الفنانة منى فاروق.. رحم الله من تغافل لأجل بقاء الود.. ودوام المحبة.. وستر الذلة.. والكمال لا يكون لاحد من البشر الا لله.. قال خير البشر صلى الله عليه وسلم: (كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون)".

وكانت الفنانة منى فاروق قد ردت على موجة التعاطف التي لاقتها من الجمهور والفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك" قائلة: "بشكركوا جدًا على اهتمامكوا وكلامكوا وأنا وضحت إني غلطت ودفعت تمن غلطتي لكن أنا فعلًا في صراع إني أكمل حياتي صح، وربنا وحده اللي يعلم اللي بيا.. شكرًا ليكوا وادعولي محتاجة دعواتكم".

ونشرت تعليقاً عبر حسابها على "إنستغرام"، بعد الأزمة النفسية التي تعرضت لها، خاصة بعد خروجها من السجن، وقالت متمنية زيارة بيت الله الحرام: "يا رب اكتبلي العمرة .. نفسي أزور بيت النبي أشتكيله".

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