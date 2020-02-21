ياسمين عبدالعزيز متهمة بإطلاق "هاشتاغ" يسيء لريهام حجاج

انتشر خلال الأيام الماضية على "تويتر" هاشتاغ يتضمن إساءة للفنانة ريهام حجاج، وذلك بعد إعلان تقديمها عملاً درامياً في رمضان 2020، تجسد من خلاله البطولة المطلقة أمام الفنان محمود حميدة.

وأشار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هذا الهاشتاغ لم يلق قبولاً أو تصديقاً كونه مقاماً من حسابات وهمية؛ تم إنشاؤها لغرض التقليل من الفنانة ريهام حجاج وهدم عملها؛ الذي من المقرر أن تقدمه في الموسم الرمضاني المقبل.

وتشير تعليقات الجمهور بأصابع الاتهام للفنانة ياسمين عبد العزيز، أنها وراء هذه الحملة الشرسة على الفنانة ريهام حجاج بدافع الغيرة الفنية، وذلك على إثر زواج ريهام من طليق ياسمين رجل الأعمال محمد حلاوة، حيث استعرت الخلافات بين النجمتين منذ ذلك الوقت.

وتقوم الفنانة ريهام حجاج بتصوير أول بطولة مطلقة في رمضان مع الفنانين الكبيرين محمود حميدة وخالد النبوي، وهذا ما دفع الجمهور إلى تأكيد أن ياسمين عبد العزيز هي من تقف وراء الهاشتاغ المشبوه، ويأتي ذلك بعد شائعة ارتباطها بأحمد العوضي.

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