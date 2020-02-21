شيرين تفاجئ زوجها بطلب غريب على المسرح

في خطوة مميزة مع جمهورها في حفلها الغنائي الأخير في الكويت، أقدمت النجمة شيرين عبد الوهاب على الاقتراب منهم بطريقة مميزة وبمساعدة زوجها الفنان حسام حبيب.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل الجماهيري المميّز، حيث نادت شيرين على زوجها بشكل مفاجئ وطلبت منه أن يحملها حتى تتمكن من النزول عن المسرح بفستانها الطويل والاقتراب من محبيها.

وبالفعل، سارع حبيب من الكواليس واقترب باتجاهها وساعدها على النزول بعدما طلبت من الجمهور بالتزام الهدوء واماكنهم كي لا تحدث ضجة.

وكانت شيرين وجهت رسالة لجمهورها قالت فيها: "سبب نجاحي الكبير وحبكم ليا هو أنني بحب شغلي.. ياريت ما حدش فيكم يعمل حاجة إلا إذا كان بيحبها.. حبوا ما تعملوا حتى تعملوا ما تحبوا".

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تفاعل الجمهور بشكل كبير مع المقطع العفوي وطريقتها العفوية في التعبير عن حبها لجمهورها وتفاعلها معهم، وأثنى العديد من المتابعين على رد فعل حسام حبيب السريع والذي يدل على حجم حبه وغيرته عليها.

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