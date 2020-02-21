مطربو المهرجانات يصدرون بيان اعتذار

في بادرة منهم لحل أزمتهم مع نقابة الموسيقيين بعد إيقافهم عن الغناء، أصدر مطربو المهرجانات بياناً حمل اعتذاراً عما بدر من البعض منهم من تجاوز.

ونشرت الفنانة مي كساب، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، نص بيان الاعتذار الذي وجه لوزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ونقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، ورئيس المصنفات الفنية سيف العجيزي.

جاء في نص البيان: "نعتذر عما بدر من البعض من كلمات أدت إلى إيذاء المجتمع أو فيديوهات أو تصريحات؛ كرد فعل على قرار وقفنا عن مزاولة العمل، ونتعهد بعدم التجاوز مرة أخرى، والالتزام بأي قواعد وضوابط وقوانين تلزمنا بها نقابة الموسيقيين والمصنفات الفنية، وقبول عضويتنا في النقابة وتدشين شعبة خاصة بنا تحمل اسم "الراب الشعبي".

وتابع البيان: "علمنا بأننا نمتلك قنوات على YouTube نعمل من خلالها بكل حرية ولكننا نريد أن نلتزم ونتعامل مع الجهات الرسمية بقلب مفتوح، ونلتمس منكم النظر بعين الاعتبار بأننا شباب لنا وجهة نظر فنية فيما نقدمه من لون غنائي شعبي يعبر عنا وعن مستمعينا ومحبينا، وفي مقتبل حياتنا وبداية مشوارنا الفني ومسئولين عن أسر وأشخاص ليس لهم مصدر دخل إلا من خلالنا".

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وأضافوا: "نطلب من جميع محبينا أن يساندونا في مطلبنا؛ ومن الدولة أن تنحاز إلى مطلبنا وتتقبل اعتذارنا ولكن منا جزيل الشكر".

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