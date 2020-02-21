ممثل خليجي يحرج زميلته بتصويرها من دون فيلتر

أحرج الممثل والمخرج الكويتي خالد أمين الفنانة البحرينية شيماء سبت وهو ما ظهر من خلال فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وظهرا فيه أثناء وجودهما في مكان تبين أنه مستشفى وبدا أمين وهو يلاحق زميلته ويقوم بتسجيل مقطع مصور لها.

وأعربت الأخيرة عن اعتراضها بسبب حرصه على وضع كاميرا الهاتف على مقربة من وجهها. وأشارت إلى أنه يصر على أن يظهرها بشكل غير جميل أو "كريهة".

وأجابها أنه يظهرها على حقيقتها وقال: "أنا أطلعلك على حقيقتك مو كريهة"، لافتاً إلى أنه لا يستخدم الفيلتر أثناء التصوير.

وتفاعل مع المقطع عدد كبير من المتابعين على تلك الحسابات وحقق على أحدها في ساعات قليلة أكثر من 19 ألف مشاهدة.

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واعتبر الكثير من هؤلاء أن الفنان أحرج الفنانة وأشار آخرون إلى أن معظم الفنانين يخشون الظهور على مواقع التواصل من دون استخدام تقنيات تعديل المظهر مثل الفوتوشوب والفيلتر وغيرهما.

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