سوزان نجم الدين تنزع حذاءها وتدلك قدمها في حفل عام

شاركت الفنانة سوزان نجم الدين ضمن فعاليات مهرجان "الفجيرة"، كضيفة شرف للمهرجان خلال دورته الثالثة التي تقام من 20 شباط (فبراير) إلى 28 من الشهر الجاري، ولفتت الأنظار باطلالتها وبعفويتها في التصرف.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له خلال جلوسها بين الحضور وقد نزعت الحذاء من قدميها لاراحتها، ولم تكتف بذلك بل قامت بتدليك قدمها أمام الكاميرا التي التقطت حركتها العفوية والتي تدل على تعبها من الكعب العالي وعدم قدرتها من استكمال الحفل من ارهاقها.

تعرضت نجم الدين لموجة من السخرية من المشاهدين على مواقع السوشيال ميديا بسبب حركتها العفوية، معتبرين أن ما قامت به لا يليق بممثلة ومستغرب من كل النواحي.

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