القاهرة – لايف ستايل
شاركت الفنانة سوزان نجم الدين ضمن فعاليات مهرجان "الفجيرة"، كضيفة شرف للمهرجان خلال دورته الثالثة التي تقام من 20 شباط (فبراير) إلى 28 من الشهر الجاري، ولفتت الأنظار باطلالتها وبعفويتها في التصرف.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له خلال جلوسها بين الحضور وقد نزعت الحذاء من قدميها لاراحتها، ولم تكتف بذلك بل قامت بتدليك قدمها أمام الكاميرا التي التقطت حركتها العفوية والتي تدل على تعبها من الكعب العالي وعدم قدرتها من استكمال الحفل من ارهاقها.
تعرضت نجم الدين لموجة من السخرية من المشاهدين على مواقع السوشيال ميديا بسبب حركتها العفوية، معتبرين أن ما قامت به لا يليق بممثلة ومستغرب من كل النواحي.
قد يهمك ايضاً:
سوزان نجم الدين تُهدي جائزتها لسورية ومصر
سوزان نجم الدين تُتوّج كأفضل ممثلة سورية في مهرجان الأفضل
كانت هذه تفاصيل خبر سوزان نجم الدين تنزع حذاءها وتدلك قدمها في حفل عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.