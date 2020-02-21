توفيت فرحة متعب الصدي، والدة الفنان جورج وسوف اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 82 عاما.
وبعد انتشار الخبر الحزين حرص عدد من النجوم على تقديم واجب العزاء من خلال حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتهم الفنانة نانسي عجرم التي كتبت في تغريدة لها :"أحر التعازي للفنان جورج وسوف، الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسماء".
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمان الراحلة، عصر اليوم بكنيسة مار الياس، كفرون رفقة في سوريا، كما تقرر إقامة العزاء في صالة الكنيسة، أيام السبت والأحد والاثنين.
قد يهمك أيضا:
نانسى عجرم تشعل أجواء عيد الحب بالرقص والغناء فى استاد القاهرة
نانسى عجرم تتألق بإطلالة كاجوال وبلوفر أوفر سايز
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يفجع جورج وسوف بوالدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.