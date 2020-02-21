الموت يفجع جورج وسوف بوالدته

توفيت فرحة متعب الصدي، والدة الفنان جورج وسوف اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 82 عاما.

وبعد انتشار الخبر الحزين حرص عدد من النجوم على تقديم واجب العزاء من خلال حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتهم الفنانة نانسي عجرم التي كتبت في تغريدة لها :"أحر التعازي للفنان جورج وسوف، الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسماء".

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمان الراحلة، عصر اليوم بكنيسة مار الياس، كفرون رفقة في سوريا، كما تقرر إقامة العزاء في صالة الكنيسة، أيام السبت والأحد والاثنين.

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