بشرى تعود إلى الدراما بمسلسلٍ جديد

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""الخليج 365"" من بيروت: تعاقدت الفنانة بشرى على بطولة مسلسل "مملكة الحريم"، الذي يُخرجه محمد حمدي، وسينطلق تصويره بعد موسم رمضان المقبل، ليُعرَض خارج السباق الدرامي في شهر الصوم، فيما سيتم ترشيح باقي أبطاله مع انتهاء كتابة السيناريو.

يُذكر أنها شاركت مؤخراً بتحكيم مهرجان أسوان. وكانت قد اعتذرت عن مسلسل "دهب عيرة" مع الفنانة يسرا، بسبب الظروف الصحية التي أجبرتها على ملازمة المستشفى لغترة، قبل أن تعود لعملها بعد شفائها.