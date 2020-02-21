جورج وسوف ينعي والدته بصورة عبر "تويتر"

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""الخليج 365"" من بيروت: نشر الفنان جورج وسوف صورةً تجمعه بوالدته الراحلة فرحة متعب الصدي، عبر حسابه الخاص على "تويتر"، كاتباً: "الله يخلّي امهات الجميع". علماً أنه تلقى مواساة كبيرة من زملائه الفنانين الذين بادروا لتقديم التعازي له عبر مواقع التواصل.

الجدير ذكره أن الصلاة على جثمان الفقيدة ستُقام اليوم الجمعة عند الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة مار الياس - كفرون رفقة في سوريا. على أن تُقبل التعازي في صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والإثنين، من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً.