""الخليج 365"" من بيروت: نشر الفنان جورج وسوف صورةً تجمعه بوالدته الراحلة فرحة متعب الصدي، عبر حسابه الخاص على "تويتر"، كاتباً: "الله يخلّي امهات الجميع". علماً أنه تلقى مواساة كبيرة من زملائه الفنانين الذين بادروا لتقديم التعازي له عبر مواقع التواصل.
الجدير ذكره أن الصلاة على جثمان الفقيدة ستُقام اليوم الجمعة عند الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة مار الياس - كفرون رفقة في سوريا. على أن تُقبل التعازي في صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والإثنين، من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر جورج وسوف ينعي والدته بصورة عبر "تويتر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.