شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم وعبد الوهاب و"المهرجانات".. هل شهد الزمن الجميل "أغانى خليعة"؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل شهد عصر موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وسيدة الغناء العربي أم كلثوم أغانى وأعمال دون المستوى، أو أغانى يمكن وصفها بـ "الخليعة"، في الوقت الذى هاجمت فيه نقابة الموسيقيين مطربي المهرجانات حماية للذوق العام، ورفضت إعطاء موافقات لإقامة حفلات لمطربي المهرجانات، وإلغاء تراخيص المطربين، بعد انتشار مهرجان "أغنية بنت الجيران" لـ حسن شاكوش وعمر كمال، نظرا لوجود جملة "اشرب خمور وحشيش"، في المهرجان.

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