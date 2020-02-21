شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد العزيز ينتهى من تصوير الفيلم القصير "ألوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان طارق عبد العزيز من تصوير مشاهده فى الفيلم الروائى القصير "ألوان"، ويجسد "طارق" ضمن أحداث العمل دور رجل أعمال مشغول طوال الوقت عن أسرته بسبب كثرة أعماله، والفيلم تم تصويره فى مدينة الإسكندرية بالكامل، وأخرجه مُحِب وديع، وتدور أحداثه فى إطار إنسانى حول طفل سورى غرقت عائلته، ووصول لمصر لتتبناه إحدى الأسر المصرية، ويقوم الطفل بدوره الإيجابى فى حياتهم بعد انشغالهم بأمور الحياة عن جو العائلة.

فيلم "ألوان" بطولة طارق عبد العزيز، منال سلامة، نور إيهاب، تأليف جوزيف فوزى، وإخراج مُحِب وديع.

ومن ناحية أخرى يشارك الفنان طارق عبد العزيز في مسلسل "نساء من ذهب" للنجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندى، للمخرج وائل إحسان، حيث يظهر في حلقة واحدة فقط كضيف شرف.

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مسلسل "نساء من ذهب" مقتبس عن عمل أمريكي من إنتاج ديزني، قامت بتعريبه ورشة كتابة تحت إدارة السيناريست أمين جمال، وتدور أحداثه في إطارٍكوميدي، حول 4 سيدات يؤدين أدوارهن: نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر، ويشاركهن معهن في البطولة مجموعة من ضيوف الشرف.

يذكر أن آخر أعمال طارق عبد العزيز مسلسل "فكرة بمليون جنيه" والتى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ملك قورة، ولاء الشريف، أحمد خالد صالح، خالد عليش، ندى عادل، خالد كمال، محمد محمود.