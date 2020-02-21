شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. محمد منير يحيي حفلا بالسعودية.. تعرف على موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي النجم الكبير محمد منير حفل بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، يوم 28 فبراير الجاري بالصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث نشرت الشركة المنظمة عن بوستر الحفل عبر حساباتها.



منير

وكان الكينج محمد منير، قال إنه من المغنين الذين لا يهتمون بالدعاية لألبوماته وأعماله الفنية، ولكن يفضل العمل على رؤية الإنسان المصري والمشاكل التي تواجهه وأزماته في الحب والعلاقات العاطفية، مشيرًا إلى أنه يكون رؤيته الفنية من خلال هذه الأدوات ويحاول أن يترجم أعماله الفنية لأغاني تمس الناس بفضل الموهبة التي لديه وموهبة صناع الأغنية القادرين على ترجمة رؤيته الفنية.

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وعن عدم حاجته للدعاية، كشف المطرب الكبير محمد منير في لقاء على حسابه الخاص، حصوله على 3 أسطوانات بلاتينية ضمنهم أسطوانة ذهب لم يحصل عليها مطرب عربي واحد، قائلاً: "أنا العربي الوحيد اللى حصلت على 3 أسطوانات بلاتينية واحدة منهم ذهب ومفيش حد على أرض العالم العربي حصل عليها".

وأوضح الفنان محمد منير، أنه لا يستطيع أن يصف بعض الأغاني المنتشرة حاليًا بأنها هابطة لأن لا يوجد في الفن وصناعة الأغاني اسمها فن هابط ولكن هناك فن ضعيف وفن آخر قوي وفن منفصل على الناس وفن متحد يمس الناس.

ويحيى الكينج محمد منير حفلا غنائيا يوم 6 مارس المقبل، ولم يتم الإعلان عن مكان الحفل حتى الآن، ويعتبر الحفل هو الأول الذي يحييه محمد منير، عقب رحيل ابن عمه ومدير أعماله محمود أبا اليزيد، ومن المقرر أن يقدم الكينج محمد منير، باقة من ألمع أغانيه التي يعشقه الجمهور ولكن بطريقه مختلفة وجديدة عما قدمه من قبل منها عشق البنات، أحمر شفايف، شجر اللمون، وغيرها من أشهر أغانيه.