شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال عن نجاح ألبومه الجديد: "اعتبره أول أعمالي وبداية اللي حلمت بيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الفنان رامى جمال، سعادته بنجاح ألبومه الجديد "أنا لوحدى"، الذى طرحه مؤخرا فى احتفالات عيد الحب، وغرد رامي جمال عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، قائلا: "الحمد لله علي كل النعم الألبوم ده بعتبره اول البوم ليا والبدايه الحقيقية بحترم ألبوماتي اللي فاتت وبحبها لكن ده بدايه للي حلمت بيه والنجاح اللي بتمناه ولسه كتيييييير اوي في الطموح والعشم في ربنا في مستقبل مختلف بكم مليون شكرا ليكم كلكم".



رامى جمال

ويواصل ألبوم النجم رامى جمال الجديد "أنا لوحدى" تحقيق نجاحات كبيرة بعد فترة قصيرة من طرحه للجمهور، حيث يتواجد ما يقرب من 15 أغنية وجميع أغنيات الألبوم داخلت تريند يوتيوب، ليزيح بتلك الأغنيات جميع المهرجانات الغنائية فى قائمة التريند.

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وكانت الشركة المنتجة للألبوم طرحت أكثر من أغنية قبل صدور الألبوم مثل كليب "سقف" والذى تصدر جميع المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، وتخطت نسبة مشاهدته أكثر من 8 ملايين مشاهدة فى 5 أيام.

والأغنية الثانية كانت "بيهم كلهم" والتى حققت نسبة مشاهدة حتى الآن أكثر من مليون ونصف مشاهدة، من كلمات أحمد المالكى، ألحان رامى جمال، توزيع وسام عبد المنعم، وتم طرحها بالتزامن مع عيد الحب.

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع عدد من الشعراء منهم تامر حسين، محمد عاطف، جمال الخولى، أحمد المالكى، شادى نور، أحمد عرفان، رقية عبد العزيز، مصطفى حسن، محمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، محمد أنيس، ياسر نور، مدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، نادر حمدى، شريف مكاوى، أحمد إبراهيم، أحمد المغربى، وسام عبد المنعم، كريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.