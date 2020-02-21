شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شيرين عبد الوهاب لزوجها فى حفلها الأخير: حسام تعالى شيلنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يمر حفل للنجمة شيرين عبد الوهاب دون حدوث موقف مثير للجدل، وآخرها بحفلها الأخير بجامعة الشرق الأوسط الأمريكية بالكويت، حيث تفأجا جمهور الحفل بطلب غريب منها.

وأوقفت شيرين الغناء لتنادي علي زوجها الفنان حسام حبيب وتطلب منه حملها للنزول من علي المسرح، حيث قالت له :"حسام من فضلك تعالي شيلني"، ليستجيب لها ويأتي إليها ويحملها لأسفل المسرح.

من ناحية، أخرى تتعاون الفنانة شيرين عبد الوهاب مع الفنانة نادين نسيب نجيم مجددا وتعود هذا العام لغناء تتر مسلسل "عشرين عشرين" بطولة نادين نجيم بعد أن غنت العام الماضى "يا بتفكر يا بتحس" تتر مسلسل "خمسة ونص".

ومسلسل "عشرين عشرين" بطولة نادين نسيب نجيم وقصى خولى وعدد من نجوم الدراما اللبنانية، ومن كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، و المقررعرضه في موسم رمضان المقبل.

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يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلنت عن خضوعها لعملية جراحية صعبة فى منطقة البطن، خلال الفترة الماضية، وكانت هى سبب ابتعادها عن الساحة الغنائية، مؤكدة إنه من الصعب أن تغنى فى هذه الحالة و لكن حب الناس جعلها تنسى آلامه مما جعلها تظهر في حفلها الأخير في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تجلس على الكرسى أثناء الغناء. .

من ناحية أخرى تواصل النجمة شيرين عبد الوهاب، تحضيراتها لعدة أغانٍ جديدة مع الملحن محمد رحيم، وذلك لضمها إلى ألبومها الجديد، ولم تكشف عن أي معلومات حول الأغاني التي تجرى تنفيذها، ولم تكن المرة الأولى التي يتعاون فيها رحيم مع شيرين، حيث تعاونا من قبل في أغنية "مشاعر"، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وتوزيع أحمد إبراهيم، فى السياق ذاته تتواجد شيرين عبد الوهاب هذه الأيام داخل الاستوديو للانتهاء من أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه عام 2020، ويشاركها التواجد الموزع أحمد إبراهيم الذى يتعاون معها فى أكثرمن أغنية، وزوجها حسام حبيب.