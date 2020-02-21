شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجى تطرح كليب "لحظة يا ريت" من مسلسل هوس مع عابد فهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة اللبنانية كليب "لحظة ياريت"، من مسلسل "هوس" مع النجم عابد فهد، من إخراجها، وكلمات غادى الرحبانى، وألحان أسامة الرحبانى، حيث تخوض هبة تجربتها الدرامية الأولى من خلال هذا المسلسل أمام الفنان عابد فهد، من إخراج محمد لطفى، وتأليف نادية الأحمر.

وقدمت هبه فى الأغنية الجديدة مجموعة من المشاهد الرومانسية بينها وبين عابد فهد، والذى تربطها به علاقة عاطفية، وتمر هذه العلاقة بالكثير من المنحينيات، كذلك كانت تتعرض للضرب على يديه.

المسلسل عبارة عن 10 حلقات ستعرض خارج السباق الرمضانى، وسيجمع بين الفنان الكبير عابد فهد وطوجى التى تخصصت فى مجالى الإخراج والتمثيل فى لبنان والحاصلة على شهادات من أهم مدرستى تمثيل فى الولايات المتحدة الأمريكية، "ستيلا أدلر" و"نيويورك فيلم أكاديمى".

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من الكليب



هبه طوجى

هبة سبق لها إخراج كليب "بدى أطير" الذى طرحته فى يونيو 2018، وحقق على يوتيوب أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وأيضا من كلمات غادى الرحبانى، وألحان أسامة الرحبانى.

يُذكر أن هبة طوجى بطلة لأربعة أعمال مسرحية رحبانية وتألقت بدورها "إزميرلدا" ضمن مسرحية "نوتر دام دو باريس" وتعاونت مع أهم الشركات العالمية كـ"ديزنى" ، ووقوفها على أكبر مسارح الوطن العربى والعالم.