شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن سكورسيزى يجمع ليوناردو دى كابريو ودى نيرو فى عمل جديد بعد "الأيرلندى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المخرج مارتن سكورسيزي بات معتاداً على إبهار جمهوره بجمع أفضل الثنائيات في أفلامه، فبعدما طرح له مؤخرا "الأيرلندي" الذي جمع بين روبرت دي نيرو وال باتشينو، قرر أن يجمع في فيلمه القادم بين ثنائى آخر هو ليوناردو دى كابريو وروبرت دي نيرو أيضاً، وذلك خلال فيلم باسم Killer OF The Flower Moon أو قتلة زهرة القمر، وهو الفيلم الذي يعود به إلى فترة العشرينات في القرن الماضى.

ومن المفترض أن يسلط الضوء على قبيلة "أوسيدج" الهندية التى حصلت على أراض شاسعة فى ولاية أوكلاهوما، والتي تعلقت بها وعاشت فيها طوال 10 سنوات إلا أن الأمور تنقلب رأساً على عقب فور اكتشاف النفط بداخلها، مما يتسبب في اندلاع الحروب ثم إبادة أفراد القبيلة الهندية ممن عاشوا فيها طوال تلك الفترة.

جدير بالذكر أن المخرج العالمي مارتن سكورسيزي قد ظهر في صورة جديدة مؤخراً، وهي التي قام بنشرها من داخل منزله، بعد انتهاء الدورة الـ 92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، والتي لم يحصل فيها فيمله The Irishman، على أية جوائز رغم ترشحه للكثير من الجوائز في تلك الدورة.

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سكورسيزي رد علي ذلك بنشر صورة له من خلال حسابه علي موقع انستجرام، وهو يمسك بقارورة كبيرة، يخرج منها بعض الأشكال البلاستيكية، والتي وصفها الكثيرون بأنها جائزة أوسكار من نوع خاص في إشارة منه إلي عدم الاهتمام بجوائز الأوسكار التي لم يفز فيلمه الأخير بأياً منها خلال الدورة الأخيرة.