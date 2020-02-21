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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
احتفل الفنان أحمد حاتم بفوز نادي الزمالك على نظيره الأهلي، الأمر الذي أغضب الفنانة يسرا اللوزي.
كان حاتم نشر صورة له بـ"تيشرت" نادي الزمالك، وعلق عليها قائلًا: "الحاجات دي مافيهاش بين البينين، الزمالك في القلب"، لترد "يسرا": "ما تحترم نفسك بقى، الأهلي فوق الجميع وبس".
ومن جانبه رد "حاتم"، على تعليق "اللوزي"، إذ قال: "أنا هرد عليكي بس مش هنا عشان أنا شهم وأنتِ فيكي اللي مكفيكي".
وفاز نادي الزمالك على نظيره الأهلي، أمس الخميس في مباراة السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب مباراة السوبر.. يسرا اللوزي لأحمد حاتم: "ما تحترم نفسك بقى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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