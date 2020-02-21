إنجي شرف تعلن فسخ "خطوبتها"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلنت الفنانة إنجي شرف، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، عن فسخ "خطوبتها" بعد شهر تقريبًا من إعلانها خبر "الخطوبة" على رجل أعمال.
ونشرت إنجي صورة من حسابها الشخصي على "فيسبوك"، مكتوب عليها "Am Single"، معلقة "انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد.. عسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم".
وعلقت الفنانة إيمان العاصي: "حبيبتي ربنا يكتبلك الخير من عنده ويسعدك".
جدير بالذكر أن إنجي أعلنت خطبتها في يناير الماضي، مشيرة أنها تمت في إطار عائلي، على أن يُقام حفل زفافها بعد انتهاء شهر رمضان.
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