أول تعليق من جورج وسوف بعد وفاة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى الفنان السوري جورج وسوف، والدته السيدة فرحة متعب الصدي، التي توفيت اليوم بعد صراع مع المرض، قائلًا "سكت الكلام مع رحيلك".

وشارك "وسوف"، صورة له برفقة والدته عبر حسابه بـ"انستجرام"، معلقًا "ماما يا ماما دخلك يا ماما.. سكت الكلام مع رحيلك صباح اليوم. حزني كبير، الله يخلّي امهات الجميع".

Advertisements

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 21 فبراير، فرحة متعب الصدي، والدة الفنان السوري جورج وسوف عن عمر يناهز 82 عامًا.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانها لمثواه الأخير، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، من كنيسة مار إلياس- كفرون رفقة.

على أن تتقبل أسرتها التعازي في صالة نفس الكنيسة أيام 22 و23 و24 فبراير، من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساءً.