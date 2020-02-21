تراند اليوم : فيديو| مخرج يهدد زميلته بفيديو لها



مازح الممثل والمخرج الكويتي خالد أمين، الممثلة البحرينية شيماء سبت، مهددًا إياها بمقطع فيديو بادر إلى تصويره لها عن قرب من غير استخدام تقنية "الفلتر".

المقطع الذي تم تناقله على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تم تصويره داخل مستشفى، بينما كان يقوم "أمين" يلاحق "شيماء" لتسجيل مقطع مصور لها.

وقالت "شيماء" إنه يريد أن يظهرها في صورة قبيحة للجمهور، معترضة على حرصه على وضع كاميرا الهاتف على مقربة من وجهها.

لكنه رد عليها بأنه سيظهرها على حقيقتها، وقال: "أنا أطلعلك على حقيقتك مو كريهة"، موضحًا أنه لا يستخدم "الفيلتر" أثناء التصوير.

واعتبر معلقون على المقطع الذي حظي بانتشار واسع، أن "أمين" وضع "شيماء" في موقف محرج بتصرفه هذا، في ظل حرصه على إظهارها على طبيعتها، وهو على خلاف ما تظهر به أمام الجمهور.

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وكانت الممثلة البحرينية تعرضت للإصابة بحروق في وجهها في العام الماض، عندما كانت تقوم بـ"تان"، في وجهها مما أصابه بحروق.

وخرجت وقتها لتقول لجمهورها إنها خضعت للعلاج في المركز الألماني الطبي للتجميل، في مملكة البحرين على يد الطبيب "بولو"، وبدأت في التعافي .