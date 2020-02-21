تراند اليوم : فنانة مسلمة شهيرة ليست متزوجة تصدم الجميع: سأنجب قريبًا



صدمت فنانة شهيرة تعتنق الإسلام ولم تتزوج بعد، الجميع بتصريحات مفاجئة أعلنت فيها أنها ستنجب قريبًا.

وفي التفاصيل فإن الفنانة وعارضة الأزياء الفلسطينية الأصل الشهيرة جيجي حديد، أعلنت نيتها إنجاب أطفال قريبًا، في الوقت الذي لم تتزوج فيه بعد.

وقالت إنه نظرًا لحبها بتكوين أسرة، اذ تشكّل بالنسبة اليها ميزة خاصة وحضن دافئ تلجأ اليها عند مصاعبها وحزنها، وتسائل العديد من الجمهور اذا كانت ستعلن زواجها قريبا من النجم العالمي زين مالك الذي تواعده حاليا.

الجدير ذكره ان جيجي حديد كانت قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد والدتها يولاندا حديد على طريقتها الخاصة، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة، مجموعة من الصور التي تجمعهما، وكانت من بينها صورة ظهرت فيها حديد وهي طفلة وتحملها والدتها، التي كانت ما زالت في عمر الشباب.

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاتها، التي لا تتناسب مع أصلها العربي، كونها لم تتزوج حتى الآن، موجهين لها اتهامات وشتائم غير أخلاقية.





