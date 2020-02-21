تراند اليوم : الموت يفجع "جورج وسوف" وتشييع الجثمان من كنيسة مار الياس



فجع الموت الفنان والمطرب السوري الشهير جورج وسوف، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان اليوم، في سوريا.

وانهالت التعليقات والتعازي على المطرب فور إعلان وفاة والدته، مودعًا إياها بأغنيته "ماما يا ماما"، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر وسوف صورة له مع والدته، وعلّق: "ماما يا ماما دخلك يا ماما... سكت الكلام مع رحيلك صباح اليوم. حزني كبير، الله يخلّي امهات الجميع. الدني ام".

وقالت صحف محلية، إنه من المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحلة اليوم الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة مار الياس - كفرون رفقة، في سوريا.

وتُقبل التعازي في صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والإثنين، من الساعة الرابعة بعد الظهر، حتى الساعة السابعة مساءً.

وتقدم عدد كبير من زملائه في الوسط الفني بالتعازي له، معبرين عن حزنهم لفقدانه والدته.