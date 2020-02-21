تراند اليوم : شاهد.. فنان شهير يعتدي على محمد رمضان وسط حراسه ويكشف السبب

في واقعة أثارت جدلًا كبيرًا، تداول عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو يظهر فيه الفنان المصري باسم سمرة يعتدي على الفنان محمد رمضان على المسرح أثناء غنائه فى أحد الأفراح الشعبية، وتفاجأ رمضان الذى كاد أن يسقط مع أعلى المسرح، لينظر إلى سمرة الذى لم يعتذر لزميله على هذا السلوك الذى بدر منه.

وتناقل رواد الفيديو وسط تساؤلات عن سبب اعتداء الأول على الأخير، الذي ظهر يدفعه بيده ليبعده عن طريقه، وهو وسط حراسه فيما كاد أن يقع على المسرح وأن يتدخل الحراس.

فيما تناقلت صحف محلية تأكيد الفنان باسم سمرة الواقعة، لكنه أكد أنه لم يقصد دفع محمد رمضان، ولكن بسبب الزحام على المسرح والتدافع حدث ذلك.

وترجع الواقعة إلى حضور الاثنين فرح شعبي لأحد معارفهم بمنطقة المنيب، في شهر ديسمبر الماضي، وحضر محمد رمضان زفاف صديق قديم له وقدم مجموعة من الأغاني الخاصة به إهداءً له.