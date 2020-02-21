تراند اليوم : "ممثلة أهلاوية" تهين "ممثل زملكاوي": "احترم نفسك"

اشتبكت ممثلة مصرية مشجعة للنادي الأهلي مع ممثل عبّر عن فرحته بفوز فريق الزمالك في مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات مساء أمس.

فلم تتمالك الممثلة يسرا اللوزي غضبها من طريقة احتفال الممثل أحمد حاتم، بعد أن نشر عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" صورة له بقميص الزمالك، وعلق عليها قائلاً: "الحاجات دي مافيهاش بين البينين الزمالك في القلب".

لترد عليه "يسرا" ، قائلة: "ما تحترم نفسك بقى!! الأهلى فوق الجميع... بس كده"، فيما علق "حاتم" عليها، قائلاً: "أنا هرد عليكي بس مش هنا علشان أنا شهم وأنت فيكي اللي مكفيكي".



وغالبًا ما تؤدي نتائج مباريات الأهلي والزمالك إلى اشتعال حرب بين جماهير الناديين على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المباراة على استاد محمد بن زايد بأبو ظبي، انتهت بفوز الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بدون أهداف.