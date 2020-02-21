خبيرة التسويق الالكترونى منى الفشنى:الأعاقة لم تمنعى عن تنفيذ طموحاتى

كشفت متحدية الأعاقة"منى الفشنى"،والتى تعد أول خبيرة تسويق الكترونى ورقمى مصرية ،عن أسرار كثيرة حول السوشيال ميديا،وما تقدمه من فوائد وخسائر،وذلك خلال أستضافتها على أحدي الفضائيات.



وقالت خبيرة التسويق الإلكتروني "منى الفشنى"إن " السوشيال ميديا " تسيطر على حياتنا بشكل عام، لافتة إلى أن السوشيال ميديا لها تأثير إيجابي في مسألة التسويق وعلى الدراما التلفزيونية كمثال إذ نجحت في الترويج للأعمال الدرامية والإعلانية أيضا

على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب الجمهور لمشاهدة المسلسلات والإعلانات في المواعيد.



وأضافت "الفشنى" ، أنه بدون " السوشيال ميديا " ما كان وصل أعداد المتابعين لأعمال الدراما لهذا العدد الكبير، إذ تقوم بحشد الجماهير لمتابعة تلك الأعمال ، مشيرة إلى أن السوشيال ميديا فتحت الباب للأشخاص للتعبير عن رأيهم.



الجدير بالذكر تخرجت منى الفشني

من كلية الآداب جامعة عين شمس بعد سنوات صعبة جدا في التعليم عانت فيهم بسبب اعاقتها التي لا تمكنها من الكتابة مما جعلها وطوال فترة دراستها تستعين بمرافق يكتب لها في الامتحان لعدم قدرتها على الكتابة كون اعاقتها في اليد وجزء من القدم .الأمر الذى جعلها تستعين بشخص آخر ليكتب في الامتحانات، حتى حصلت على شهادتها العليا ،إلا أنها لم ترغب في أن تعمل بما درست واختارت مجال التسويق الالكتروني ليكون هو مجالها،حتى أصبحت من رواد وصناع هذا المجال والمؤثرين به.