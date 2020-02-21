انتهت المطربة اللبنانية إليسا، من تسجيل أغنيتها الجديدة "عظيمة" ضمن ألبومها الجديد، وذلك بالتعاون مع الملحنين والموسيقيين محمد رحيم ونادر عبد الله وأحمد إبراهيم. وأحمد إبراهيم. يشار إلى أن انتهت إليسا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ذكريات"، كلمات وألحان رامى جمال، توزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد. جمال، توزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد. يذكر أن طرحت إليسا مؤخرًا أغنية "عم ثور" تضامنًا مع الشعب اللبنانى، كلمات سهام الشعشاع، ألحان محمد رحيم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تنتهي من تسجيل "عظيمة" ضمن أغاني ألبومها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.