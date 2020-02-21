سوزان نجم الدين تنزع حذاءها وتدلك قدمها في مهرجان الفجيرة.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة السورية ​سوزان نجم الدين​ الجدل، خلال حضورها فعاليات مهرجان "الفجيرة"، كضيفة شرف للمهرجان خلال دورته الثالثة، ولفتت الأنظار بإطلالتها وبعفويتها في التصرف.

وإنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لسوزان، خلال جلوسها بين الحضور وقد نزعت الحذاء من قدميها لاراحتها، ولم تكتف بذلك بل قامت بتدليك قدمها أمام الكاميرا، التي إلتقطت حركتها العفوية، والتي تدل على تعبها من الكعب العالي، وعدم قدرتها من إستكمال الحفل من إرهاقها.

وقد تعرّضت نجم الدين للإنتقادات من قبل المتابعين بسبب حركتها العفوية، معتبرين أن ما قامت به لا يليق بممثلة ومستغرب من كل النواحي.

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