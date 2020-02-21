بعد الانتقادات..جيريمي آيرونز يوضح موقفه من زواج المثليين والإجهاض

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل جيريمي آيرونز، بعد اختياره لرئاسة لجنة التحكيم في مهرجان برلين السينمائي، للانتقادات بعد تسليط الضوء على تصريحات سابقة نسبت له عن زواج المثليين ولمس النساء بشكل غير لائق والإجهاض.
ومن بين التصريحات السابقة له حين هاجم السيدات اللواتي يعملن بالسينما، وشاركن في حركة "أنا أيضا"، حيث قال : "إذا وضع رجل يده على أرداف امرأة، فإن ذلك معناه بالتأكيد ان هذه المرأة قبلت ذلك. إنه التواصل الذي يتم بالود".
وقال آيرونز خلال المؤتمر الصحفي الافتتاحي للدورة السبعين من المهرجان يوم أمس:"أود، ليس بصفتي رئيسا للجنة التحكيم، بل على المستوى الشخصي أن أتطرق لعدة تصريحات ترددت الأنباء عن أنني أدليت بها في الماضي وعاودت الظهور في بعض أقسام الصحافة خلال الأسابيع القليلة الماضية،كنت أود ألا استغرق وقتا في ذلك لكنني لا أريد لذلك أن يستمر لأنه يصرف الانتباه عن مهرجان برلين".
وأكد جيريمي أنه يدعم الحركة العالمية التي تتناول عدم المساواة في حقوق النساء وأيضاً يدعم أيضا زواج المثليين وحق النساء في الإجهاض.
وتمنى الممثل أن تتناول بعض الأفلام التي سنشاهدها المشاكل المذكورة.
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