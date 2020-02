مارتن سكورسيزي يجمع ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو في هذا الفيلم

ميرنا وليد - بيروت - يجمع المخرج ​مارتن سكورسيزي​، النجمين ​ليوناردو دي كابريو​ و​روبرت دي نيرو​، في فيلم Killer OF The Flower Moon، والذي يعود به إلى فترة العشرينيات من القرن الماضي.

ويسلّط الفيلم الضوء على قبيلة "أوسيدج" الهندية، التي حصلت على أراض شاسعة في ولاية أوكلاهوما، والتي تعلّقت بها وعاشت فيها طوال 10 سنوات، إلا أن الأمور تنقلب رأساً على عقب فور إكتشاف النفط بداخلها، مما يتسبب في إندلاع الحروب ثم إبادة أفراد القبيلة الهندية، ممن عاشوا فيها طوال تلك الفترة.

يُذكر أن آخر الأفلام التي أخرجها سكورسيزي، هو فيلم The Irishman، من بطولة روبرت دي نيرو وآل باتشينو.