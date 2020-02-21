ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية ​هبة طوجي​ فيديو كليب أغنية "لحظة يا ريت"، الخاص بمسلسل "هوس"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، من كلمات ​غدي الرحباني​، موسيقى وتوزيع وإنتاج ​أسامة الرحباني​، ومن إخراجها.

الكليب عبارة عن لقطات صُورت خصيصاً من أجواء المسلسل، ومزجت طوجي بين ذاكرتها للشخصيات التي لعبت دورها، ولقطات من المسلسل.

وتؤدي طوجي في المسلسل دور زوجة الممثل السوري ​عابد فهد​، ودور شخصية أخرى مركبة جداً، وهو عمل درامي إجتماعي يتطرق إلى موضوع الحب إلى حد الهوس، ويتألف من 11 حلقة من كتابة ناديا الأحمر وإخراج محمد لطفي، ويعرض خارج الموسم الرمضاني المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هبة طوجي تعيش هوس الحب في "لحظة يا ريت".. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.