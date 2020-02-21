قبل مواجهتي العين.. إيقاف بغداد بونجاح لمدة شهرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم السد، لعقوبة الإيقاف لمدة شهرين ما يعني غيابه عن مباراتي العين الإماراتي بالجولتين الثالثة والرابعة في دور المجموعات من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال آسيا.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن إيقال اللاعب جاء بسبب هجومه على حكم مباراة السد والهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 التي توج الهلال بلقبها فيما بعد.



وخسر السد 1-4 على أرضه أمام الهلال في ذهاب نصف نهائي النسخة الماضية قبل أن يفوز في الرياض 4-2، لكنه ودع البطولة ليتأهل الفريق السعودي للنهائي ويحصد اللقب على حساب أوراوا رد دياموندز الياباني.

ويلتقي العين مع السد يوم الثلاثاء 3 مارس/آذار المقبل في الجولة الثالثة لمجموعات أبطال آسيا، علما أن موقعة الجولة الرابعة بينهما، ستقام يوم الإثنين 6 أبريل/نيسان.