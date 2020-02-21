خاص – مروى عيسى ولايف ستايلز ستوديوز يجددان النجاح

تواجدت الفنانة والممثلة التونسية مروى عيسى قبل ساعات في استديو ناصر الأسعد في بيروت، حيث قامت بوضع صوتها على أغنية جديدة من الحان محمد عبية وموسيقى احمد عبد السلام ومن انتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز” في تعاون ثانٍ بينهما.

وكانت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” قد أصدرت فيديو كليب “سعادتك” للفنانة مروى عيسى، في 21 نوفمبر 2019، وقد اقترب العمل المصور من حاجز الخمسة ملايين مشاهدة على قناة الشركة الرسمية عبر موقع يوتيوب.

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وقد حقق كليب “سعادتك” نجاحاً مبهراً في وقت قصير، حيث أكد رجل الاعمال وصاحب شركة لايف ستايلز ستوديوز فهد الزاهد في اتصال سابق معنا أن الشركة قامت بحملة ترويجية كبيرة وقوية كما تفعل مع كل الفنانين المنضويين تحت لوائها. وتابع “الزاهد” أن عدد المشاهدات الكبير على كليب “سعادتك” يعود لقبول كبير جداً من قبل المشاهد العربي الذي تداول العمل على شكل واسع ومشاركته بكثافة مع اصدقائه على كافة المنصات الاجتماعية وهذا ما يسبب الانتشار القوي والحقيقي لأي عمل فني.

لا شك في أن التعاون الثاني بين مروى عيسى ولايف ستايلز ستوديوز حصل بعد نجاحهما معاً في “سعادتك”، هذا ما يُبشر بعمل فني مميز سيبصر النور قريباً خاصة ان الشركة المنتجة تسعى دائماً لتقديم اعمالاً فنية راقية ترضي جميع الأذواق.

نذكر أن أغنية “سعادتك” كلمات أحمد سامي ورامي جمال الدين، ‎ألحان بينو، ‎توزيع احمد حداد، ‎استوديو ايلي سابا، ‎ماسترينغ: خالد رؤوف. والكليب من اخراج عادل سرحان وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.