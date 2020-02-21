Feb 21, 2020
حددت منصة “شاهد” موعد عرض مسلسل “عهد الدم” من انتاج شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان بالتعاون مع MBC Studios.
العمل بطولة باسل خياط، ونخبة من الممثلين نادين تحسين بيك، رودني الحداد، ندى أبو فرحات، رودريغ سليمان، آلان سعادة، علي منيمنة، فادي أبي سمرا، جورج شلهوب، آية طيبة وغيرهم.
وضربت المنصة موعداً مع محبي مسلسلات التشويق والاثارة “عهد الدم” بتاريخ 28 شباط/فبراير الجاري.
المسلسل تأليف وسيناريو إياد أبو الشامات وإخراج كريم الشناوي وتدور احداثه حول حادث تصادم بين سيارتين يؤدي الى وفاة ابنة تاجر مخدرات. بدلاً من الثأر لابنته يقدّم والدها للقاتل خياراً أمّا أن يعمل لديه كقاتل مأجور أو يقتل عائلته.
وكان باسل خياط قد عرّف الجمهور في السابق على شخصيته الجديدة والمختلفة التي سيطلّ عبرها على الجمهور العربي، حيث قام بنشر صورة له من موقع التصوير الذي جرى في لبنان، وقال: “هذه سيلفي بيد سليم… سليم الرجل الطيب الملتزم المحب… ولكن؟”.
كانت هذه تفاصيل خبر أخيرًا، “عهد الدم” لـ باسل خياط في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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