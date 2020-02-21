جورج وسوف يفقد والدته.. ونجوم الوطن العربي يواسونه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رحلت فرحة متعب الصدى، والدة سلطان الطرب الفنان السوري جورج وسوف، عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ82 عاما، ومن المقرر أن يقام صلاة الجثمان على الراحلة في الثالثة عصر اليوم الجمعة، بكنيسة مار إلياس - كفرون في سوريا.

ومن المقرر أن يستقبل جورج وسوف التعازي في صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والإثنين، من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساء.

وفي السياق نفسه، حرصت كوكبة من نجوم الوطن العربي، على مواساة جورج من خلال بعض التغريدات على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث كتبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على صفحتها الخاصة:"أحر التعازي للفنان جورج وسوف، الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسماء".

وقالت أيضا المطربة لولا جفان :"أتقدم بأحر التعازي من الفنان ‎#جورج_وسوف وعائلته، راجين الله أن يسكن والدته الفقيدة فسيح جناته".

كما حرص الإعلامي اللبناني نيشان على نعي جورج قائلا عبر حسابه على "تويتر" : "والدة أبو وديع، السيّدة فرحة، في ذِمَّة الله.. "ماما يا ماما"... أحرّ التعازي لحبيب القلب جورج وسّوف".

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بينما قالت الفنانة كارول سماحة على "تويتر" :"أتقدم بأحر التعازي للفنان الكبير #جورج_وسوف وعائلته لفقدان والداته.. الله يرحمها".

ومن جانبه قال الفنان السوري تيم حسن لـ جورج عبر حسابه على موقع التدوينات "تويتر" :"تعازي القلبية لحبيبنا الفنان الكبير #جورج_وسوف ولعائلته الكريمة بوفاة والدته رحمها الله، الله يثبتكم ويلهمكم الصبر والسلوان".

يذكر أن الفنان جورج وسوف يتواجد في قطر منذ أكثر من أسبوع، حيث كان يحيي حفلا غنائيا داخل أحد الفنادق الشهيرة، وتأتي هذه الزيارة بعد غياب جورج أكثر من 5 سنوات عن قطر، حينما أقام لفترة هناك للعلاج بعد إصابته بالجلطة منذ أكثر من 6 سنوات.

وبحسب بعض التقارير الصحفية، فإن ذهاب جورج وسوف إلى قطر بعد كل هذا الغياب لم يكن بسبب الحفل الغنائي فقط، بل من أجل رؤية ابنته الوحيدة "عيون" التي رزق بها من زوجته بطلة الراليات القطرية ندى زيدان، التي قابلها وتزوج منها عام 2014.