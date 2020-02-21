فيلا جورج وأمل كلوني مهددة بسبب الفيضانات.. تساوي 15 مليون دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت لقطات صادمة مياه الفيضان الغزيرة وهي تحاصر فيلا جورج وأمل كلوني الفخمة في منطقة "سنينغ" في مدينة "باركشير" البريطانية.

وتوضح الصور كيف تسللت مياه الفيضان للداخل، كما أغرقت أجزاء كبيرة منها، خاصة ملعب التنس والفناء الخارجي وغيره.

هذا ويهدد الفيضان الفيلا الفخمة والتي تساوي الملايين من الدولارات، فحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تبلغ قيمتها 15 مليون دولار، ويعود تاريخها إلى القرن الـ 17.

والجدير بالذكر أن فيلا أشهر ثنائيات هوليوود، سبق وعانت من الفيضانات في عام 2016، كما يُذكر أن جورج وأمل انتقلا للعيش فيها برفقة طفليهما في العام نفسه بعد عملية تجديد مكثفة استمرت 18 شهرا.

تأتي الفيلا من بين العديد من المنازل والمناطق التي عانت من مياه الفيضان في أنحاء مختلفة من مدينة "باركشير" وشمال بريطانيا مؤخرا، نتيجة عدة عواصف وأمطار غزيرة.

وبجانب ما وقع من أضرار بالفعل، من المتوقع هطول المزيد من الأمطار اليوم الجمعة، مما سيؤدي إلى تفاقم الوضع، الأمر الذي يهدد فيلا ثنائي الهوليوود، خاصة أنه من المرجح استمرار سوء الأحوال الجوية طوال هذا الأسبوع.

Advertisements

وفيما يتعلق بالفيلا، يجدر بالذكر أنها عُرضت للبيع بحوالي 10 ملايين دولار في سبتمبر عام 2014، بعد بضعة أسابيع من زفاف جورج وأمل في البندقية، وبالإضافة إلى الإقامة هناك في أوقات مختلفة على مدار العام حسب رغبتهما، فعادة ما يختار جورج وكلوني قضاء عطلة الصيف فيها.

تأتي هذه الفيلا الفخمة ذات الـ 9 غرف نوم من بين 5 منازل يمتلكها آل كلوني، كما يمتلك الثنائي فيلتين في منطقة "لاليو" الإيطالية، بالإضافة إلى منزل للعطلات في مدينة كابو المكسيكية ومنزل آخر في لوس أنجلوس يقضيان فيه معظم الوقت.

تواجه بريطانيا حاليا فيضانات غير مسبوقة نتيجة عاصفة أُطلق عليها اسم "دينيس"، كما يصفها الكثيرون بأنها الفيضانات الأسوأ التي تواجهها البلد.

وتأتي أزمة بريطانيا مع الفيضانات بعد شهر من أزمة حرائق الغابات المروعة في استراليا والتي قضت على عدد لا يحصى من الأشخاص والحيوانات.

هذا وحتى الآن، لم يصدر تعليق من أي من جورج أو أمل، وليس من المعروف أين تواجد الثنائي أثناء هذه الأزمة.