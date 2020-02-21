صراع مطربي المهرجانات مستمر.. ونقاد لـ "فوشيا": هاني شاكر "غيران"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار قرار الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين في مصر، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في مصر أزمة كبيرة، وتباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض، فهناك من رأى أن قرار المنع جاء بدافع الغيرة من شعبية مطربي المهرجانات في مصر، بينما أيد البعض القرار بزعم ما ينشره هؤلاء من قيم سيئة في المجتمع المصري، وبين هذا وذاك من يتساءل متى تنتهي هذه الأزمة.

بداية الأزمة

كانت بداية الأزمة، حينما غرد رجل الأعمال العالمي إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي على "تويتر" محتفلا بوجود أغنيته الجديدة Don’t Doubt Ur Vibe، ضمن قائمة أكثر 10 أغنيات استماعا عبر على موقع ساوند كلاود العالمي، ليتفاجأ المصريون بوجود أغنية "بنت الجيران" للمطرب حسن شاكوش، فيتساءل الشارع المصري: هل يصل "شاكوش" للعالمية؟

وأصبح شاكوش الترند الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهناك من اعتبره شخصية ناجحة وكل شيء ناجح في مصر لا بد من مهاجمته.

حفل عيد الحب باستاد القاهرة أشعل الأزمة

وبعد تغريدة إيلون ماسك بأيام، أقيم حفل كبير في استاد القاهرة بمناسبة عيد الحب، وكان من بين المطربين الذين أحيوا الحفل المطرب حسن شاكوش، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل لأغنية بنت الجيران، وسادت بعدها موجة غضب من تنظيم استاد القاهرة حفل لمطربي المهرجانات.

بيان نقابة المهن الموسيقية

بعدها بساعات، أصدر الفنان هاني شاكر بيانا يحمل قرارا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، معتبرا أنها "لا تليق باسم مصر"، وكثير منها يعتمد على الإيحاءات الجنسية وهذا مرفوض تماما، مؤكدا أنه أصدر قرارا بإغلاق الباب أمامهم نهائيا، ومنعهم من الغناء.

وأضاف "شاكر" في البيان: "على جميع المنشآت السياحية، والبواخر النيلية، والملاهي الليلية، والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".

وفي مداخلة له ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، قال نقيب المهن الموسيقية في مصر: "لن نمنح نقابة تصاريح عمل لمطربي المهرجانات في مصر"، مشيرا إلى أن قرار نقابة المهن الموسيقية المصرية أصبح "قيد التنفيذ"، وينطبق على جميع من يصنفون تحت هذه الفئة.

انقسام الشارع بين مؤيد ومعارض

بعدها ظهر انقسام في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض للقرار، فهناك من يرى أن هذا القرار تعسفي ضد لون من الغناء أصبح له جمهور عريض من المصريين والعالم العربي، وطالبوا نقيب الموسيقين بتوجيه النصح لهم، وهذا ما ذهب إليه الناشط السياسي وائل غنيم في تغريدته على "تويتر" حينما علق على الأزمة قائلا: "رسالة أخوية للفنان الكبير هاني شاكر، استوعب الطاقات الشابة الفنانة حتى لو فنهم يبدو منه إنه غريب وبعيد، الكبير بيسمع للصغير ويوجهه مش يقفش عليه ويعنفه، حضرتك فنان وفاهم يا راجل يا ملك في الإحساس، بلاش نكرر غلطة الدولة في التعامل مع الشباب في مجال الفن، الصلح خير وأنت الكبير".

وغرد الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر ساخرا من قرار منع مطربي المهرجانات: "خليكوا فاكرين إن في الوقت اللي هاني شاكر صرح فيه إنه هيمنع المهرجان عمرو دياب رد وقال أنا هعمل مهرجان مهرجان يعني ٢ مهرجان".

رامي صبري يرفض

من جانبه، أعلن الفنان رامي صبري رفض قرار نقيب المهن الموسيقية، قائلا: "أستاذ هاني شاكر الفنان الكبير القدوة ونقيبنا الغالي.. معلش حاول تقعد مع كل شباب المهرجانات دي في اجتماع كبير وتحطلهم قواعد في طريقه كلام الأغاني يمشوا عليها وتبقى مكتوبة ومضيين عليها والإعلام كله يبقي شاهد عليها".

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وأضاف "صبري"، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "بس بلاش تمنعهم عشان رزقهم وأهلهم وكمان عشان في جمهور كبير متابعهم، وأنا عارف إنك إنسان طيب وفنان كبير وقدوة لينا كلنا طبعًا وعايز تحافظ على الفن في مصر واحنا كلنا عايزين كده. بس بلاش تقطعلهم رزقهم".

بينما غردت دنيا ياسر ساخرة من قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء: "سكر محلي مُضاف إليه كريمة كعب حضرتك محني والعود لامؤاخذه عليه القيمة #هاني_شاكر_ضد_الشباب".

بينما أيد حساب باسم أمول قرار منع مطربي المهرجانات، حيث غرد قائلا: "هاني شاكر قرر منع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائي ياريت خلى البلد تنضف من التلوث السمعى".

هاني شاكر يغلق التعليقات على إنستغرام

وبسبب كثرة الهجوم عليه، قرر الفنان هاني شاكر تفعيل خاصية غلق التعليقات بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، في محاولة لمنع التعليقات الرافضة لقرار المنع، لاسيما بعد أن تعالت نبرة "غيرة" هاني شاكر من شعبية نجوم المهرجانات.

نقاد يرفضون القرار: هاني شاكر "غيران"

ومن جانبه أعلن الناقد الفني نادر عدلي، رفضه التام لقرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، واصفا أياه بـ "القرار الانفعالي من قبل نقيب المهن الموسيقية"، مشيرا إلى أن فكرة المنع بشكل عام ليست حلا والقرار لم يحظ بأي دراسة على الإطلاق.

وأضاف "عدلي"، في تصريح خاص لـ"فوشيا": "لا أعلم لماذا خرج قرار المنع فجأة، لاسيما أن من بين هؤلاء من هم أعضاء في نقابة الموسيقيين، ومنهم من يمارس المهنة من خلال تصاريح من نقابة المهن الموسيقية، فلماذا هذا القرار التعسفي ضد لون من الفن أصبح له جمهور عريض في الشارع المصري".

وتابع: "جيل هاني شاكر والجيل اللي بعد هاني شاكر لم يضف للأغنية المصرية لا كلمات ولا لحن، وبالتالي حينما ظهرت الأغاني الشعبية، التي يقال إنها ليس لها قيمة، وتعتمد على اللحن الواحد رأى فيها الكثيرون أنها تغير الجمود الذي لازم الأغنية المصرية على مدار السنين الماضية، وبدأ البعض في العزوف عن أغاني هاني شاكر وجيله والذهاب للاستماع لأغاني المهرجانات".

وأشار إلى أن التغير في ذوق الجمهور المصري، وذهاب فئات عديد من مختلف طبقات الشعب المصري لأغاني المهرجانات أوجد شيئا من "الغيرة" في قلب هاني شاكر وبعض الفنانين تجاه هؤلاء المطربين.

حالة تخبط في نقابة المهن الموسيقية

وفي السياق ذاته، رفض الناقد الفني طارق الشناوى قرار نقيب المهن الموسيقية، مؤكدا أن هذا القرار يعبّر عن حالة التخبط التي تعيشها نقابة المهن الموسيقية، لاسيما وأنها منحت حسن شاكوش عضوية النقابة، واعترضت على حمو بيكا.

وأضاف "الشناوى" في تصريحات صحفية، أن هاني شاكر اعترض على عمر كمال الذى قدم أغنية "بنت الجيران" بالرغم من أنه أحد الملحنين الذين تعامل معهم في أغانيه، فلماذا غنى ألحان "كمال" الذي يعتبره الآن واحدا من الذين يفسدون الذوق العام.

وأشار إلى أن بيان هاني شاكر نظر إلى هذه الفئة بنظرة فوقية، وهو أمر مرفوض تمام، لأن الفن يطرح أمام الجميع دون تمييز والجمهور فقط من له الحق فى الرفض أو القبول.