تشريحٌ جديد لجثة القتيل في منزل نانسي عجرم

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت رحاب بيطار المحامية السورية عن عائلة القتيل في منزل الفنانة نانسي عجرم أن لجنة الأطباء الشرعيين المكلفة بالكشف على جثة السوري محمد الموسى، قد انتهت من تشريح جثته وسترفع التقرير إلى القضاء اللبناني من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية لمتابعة سير القضية وإصدار الحكم في الأيام المقبلة.
وكتبت عبر حسابها الخاص على "تويتر": "لجنة الأطباء الشرعيين عاينت الجثة ونفذت مهمتها وهي بصدد تنظيم تقريرها لتسليمه إلى القضاء اللبناني المختص".
يُذكر أنها هددت وسائل الإعلام منذ قرابة الأسبوع وحذرتهم من التداعيات القانونية في حال استخدامهم لكلمة "لص" بتوصيف القتيل قبل انتهاء التحقيق واصدار الحكم النهائي. مشيرةً لتطورات جديدة في القضية، وطالبت بإعادة تمثي الجريمة.
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