شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تنتهى من تسجيل "عظيمة" مع محمد رحيم ضمن أغانى ألبومها الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المطربة اللبنانية إليسا، عن انتهائها من تسجيل أغنيتها الجديدة "عظيمة" من ألبومها الجديد، بالتعاون مع الملحنين والموسيقيين محمد رحيم و نادر عبد الله وأحمد إبراهيم، مؤكدة أن هذه الأغنية هى الثالثة التى تجمعها مع رحيم من أغانى الألبوم الجديد.





ونشرت إليسا عبر حسابها على تويتر، صورة من داخل الاستوديو جمعتها مع صناع الأغنية، وعلقت:"الأغنية الثالثة مع محمد رحيم فى الألبوم، ليلة رومانسية جدا فى الاستوديو على الإيقاعات الجميلة لهذه الأغنية".



اليسا

من جانبه نشر رحيم عبر حسابه على تويتر، صورة جمعته مع إليسا، وعلقت: "انتهينا الحمد لله من تسجيل أغنية بعنوان (عظيمه) وهى أغنية خاصة جدا فى كلامها ولحنها وتوزيعها".

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وأوضح رحيم، أن ألأغنية كلمات المبدع نادر عبد الله وتوزيع العبقرى أحمد إبراهيم، مؤكدا أن أغنية "عظيمة" للفنانة العظيمة فنا وخلقا وإحساسا وروحا إليسا.



رحيم

من ناحية أخرى، تستعد النجمة اللبنانية إليسا، لحفل غنائى بمناسبة عيد نوروز، يوم الجمعة الموافق 20 مارس المقبل، فى دولة العراق وتحديد بمدينة أربيل، ومن المقرر أن تقدم إليسا عددا من أبرز أغانيها من بينها "إلى كل اللى بيحبونى"، "كرهنى"، "أنا وحيدة"، "نفسى أقوله"، "مكتوبة ليك" وغيرها من الأغانى.

وانتهت إليسا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ذكريات"، من كلمات وألحان رامى جمال، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذى تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه فى الوقت الحالى، ومن المقرر طرحه فى عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغنيات لبنانية والباقى مصرى.

وطرحت إليسا، فى شهر ديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.