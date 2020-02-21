شكرا لقرائتكم خبر عن انچى شرف تعلن فسخ خطوبتها على أغنية الهضبة "هيعيش يفتكرنى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة انچى شرف، فسخ خطوبتها وعدم اكتمال مشروع زواجها ، بعد أقل من شهر على إعلان خطوبتهما، مؤكدة أنه خير والله يفعل ما يريد، مستشهدة بالآية القرآنية "عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم".



انجى وخطيبها قبل فسخ الخطوبة

ونشرت انچى، عبر حسابها على انستجرام، صورة "Am SINGEL" صحبتها بتعليق: "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيراً لكم"، كما نشرت عبر ستورى انستجرام الخاص بها، مقطع فيديو داخل سيارتها وهى تستمع لأغنية الهضبة عمرو دياب "هيعيش يفتكرنى" من ألبومه الجديد "سهران".





وكانت انچى شرف، قد أعلنت​ خطوبتها من رجل الأعمال يحيى شاهين، ونشرت صورة لهما "حذفتها لاحقا" عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت أن الخطوبة تمت فى إطار عائلى ضيق، على أن يقام حفل الزفاف بعد انتهاء شهر رمضان المقبل.

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وفى نفس السياق، حرصت الفنانة إيمان العاصى، على مواساة انچى، وعلقت قائلة: "حبيبتى ربنا يكتبلك الخير من عنده ويسعدك"، فيما واستها الإعلامية حنان مفيد فوزى، قائلة: "حبيبتي يمكن سوء تفاهم بسيط وترجع المية لمجاريها، انتو صحاب من زمان وربنا يكتب لكم الخير انتو الاتنين".





يشار أن انچى شرف، عرض مؤخرا لها عبر شبكة قنوات الحياة، مسلسل الضاهر، الذى قام ببطولته الفنان محمد فؤاد وشارك فى بطولته، فريال يوسف، حسن يوسف، رغدة، تامر عبد المنعم، مادلين طبر، إنجى شرف، أحمد منير، أميرة هانى، سميرة محسن، علاء زينهم، عمر حسن يوسف، علاء مرسى، مظهر أبو النجا، صبرى عبد المنعم، دارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، إخراج ياسر زايد.







