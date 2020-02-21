شكرا لقرائتكم خبر عن سكت الكلام.. جورج وسوف ينعى والدته بصورة ورسالة حزينة.. قال إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان السورى جورج وسوف، والدته الراحلة التي توفيت صباح اليوم، وحرص سلطان الطرب على توديع والدته بطريقته الخاصة، حيث نشر صورة تجمعه معها عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرا"، فيما وجه رسالة لوالدته الراحلة في تعليقه على الصورة، حيث قال: "ماما يا ماما دخلك يا ماما.. سكت الكلام مع رحيلك صباح اليوم.. حزنى كبير، الله يخلّى أمهات الجميع.. الدنى أم".

وتوفيت، صباح اليوم الجمعة، السيدة فرحة متعب الصدى، والدة سلطان الطرب الفنان السورى جورج وسوف، عن عمر ناهز 82 عاما، ومن المقرر أن يقام صلاة الجثمان على الراحلة الساعة الثالثة، عصر اليوم الجمعة، فى كنيسة مار إلياس - كفرون رفقة، فى سوريا.



جورج وسوف ينعى والدته

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، تُقبل التعازى فى صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والإثنين، من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً، من ناحيتها، كانت الفنانة نانسى عجرم، أول المعزين فى وفاة والدة الفنان الراحل، وكتبت عبر حسابها على تويتر: "أحر التعازى للفنان جورج وسوف، الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسماء".

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من ناحية أخرى، يتواجد الفنان السورى جورج وسوف، فى قطر منذ أكثر من أسبوع، حيث أحيا هناك حفلاً فى فندق 5 نجوم، وتأتى زيارة جورج وسوف إلى قطر بعد غياب أكثر من 5 سنوات، حينما أقام لفترة فى قطر للعلاج بعد إصابته بالجلطة منذ أكثر من 6 سنوات، لكن الحفل الغنائى الأخير للمطرب السورى، لم يكن الحدث الأهم فى الزيارة الحالية، بل يوجد حدث أسرى يعد هو الأبرز.



جورج وسوف ووالدته الراحله

فخلال إقامة جورج وسوف، فى قطر قبل 6 سنوات، تعرف هناك على زوجته الثانية بطلة الراليات ندى زيدان، وقد شكّل زواجه منها آنذاك ضجة إعلامية كبيرة، وقد رزق جورج وسوف منذ 4 سنوات بطفلة من زوجته ندى، أطلق عليها اسم "عيون"، لكنه لم يرها منذ ولادتها، إذ ولدت فى الدولة الخليجية حيث تقيم والدتها، وخلال زيارته الحالية لإقامة الحفل الغنائى، كان اللقاء الأول الذى يجمع المطرب السورى بابنته عيون، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية.

ولم يتمكّن جورج وسوف من زيارة قطر طوال الفترة الماضية ولم ير ابنته، لكنّه كان على تواصل دائم بينه وبين ندى زيدان برغم انفصالهما، وكان يتواصل مع ابنته عبر تطبيق "واتساب"، حيث لم تحدث قطيعة بينه وبين ندى رغم الانفصال، إذ ظلّ حريصاً على متابعة ابنته "عيون" عبر الهاتف.