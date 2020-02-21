شكرا لقرائتكم خبر عن سكر محلى محطوط على كريمة.. منة فهمى فى لقاء عائلى مع إيمان العاصى وابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت منة حسين فهمى، ابنة النجمان حسين فهمى وميرفت أمين، بصورة فى لقاء عائلى جمعها مع الفنانة إيمان العاصى، وابنتها ريتاج، وفيما نشرت منة الصورة عبر حسابها على إنستجرام، أعادت إيمان العاصة نشر الصورة مرة أخرى عبر حسابها أيضًا مع إضافة إيموجى "قلوب".

ويأتى هذا بعد يوم واحد فقط من مشاركة الفنانة إيمان العاصى، متابعيها عبر حسابها بموقع إنستجرام، مقطع فيديو خلال رقصها على مهرجان "بنت الجيران"، لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، وذلك فى التوقيت الذى انقسم فيه الجمهور والأوساط الفنية حول قرار منع مطربى المهرجانات من العمل والذى أصدره نقيب الموسيقيين هانى شاكر، يوم الأحد الماضى.



إيمان العاصى وابنتها ريتاج مع منة حسين فهمى

وعلقت إيمان العاصى على الفيديو، قائلة: "سكر محلى محطوط على كريمة.. كعبك محنى والعود عليه القيمة .. بعد إذن أستاذ هانى".

وكان نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر قد بدأ التصدى لمطربى المهرجانات وذلك من خلال إصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات من الغناء نهائيا، وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.

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منة فهمى وإيمان العاصى وابنتها ريتاج

ويأتى ذلك بعد إصدار النقيب بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من مطربى المهرجانات، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.