"مجلة السينما العربية" ترصد إنجازات 2019 لصناعة السينما في العالم العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بالتزامن مع انطلاق الدورة الـ70 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، أطلق مركز السينما العربية العدد الجديد من مجلة السينما العربية، التي تستعرض من بين موضوعاتها ملامح إنجازات صناعة السينما العربية في 2019.

وفي افتتاحية العدد قال الخبير السينمائي كولن براون الشريك المسؤول عن العمليات الدولية في MAD Solutions ومدير تحرير المجلة "كما سنقرأ في المجلة، فإن السينما العربية وصلت إلى مستوى غير متوقع في 2019 تجارياً، ومن المتوقع أن تتجاون هذا المستوى في السنوات المقبلة، بالتزامن مع إدراك السعودية لإمكانياتها الاقتصادية، بالإضافة إلى التعاون الواسع بين صُناع السينما بالدول العربية في إنتاج أفلام طويلة ومسلسلات تناقش موضوعات مهمة، لكن ما يهدد كل هذا، أن تنساق المؤسسات والمواهب خلف الربح السريع غير المستدام، حينها سيضيع كل ما تم إنجازه سابقاً".

ويقول ماهر دياب المدير الفني والشريك المؤسس في مركز السينما العربية وMAD Solutions "هذه هي السنة السادسة على التوالي التي ننطلق فيها في برلين، المهرجان الذي شهد الانطلاقة الأولى لمركز السينما العربية، ويعد فعالية خاصة بالنسبة لنا. في العدد الجديد نحتفي بشيراز العتيري المديرة العامة السابقة للمركز الوطني للسينما والصورة في تونس بمنحها جائزة شخصية العام العربية السينمائية، التي سوف تتسلمها ضمن احتفالية خاصة في برلين".

ويحتفي العدد الجديد من مجلة السينما العربية بمهرجان برلين في دورته الـ70 بالدب على الغلاف، كذلك يستعرض التواجد العربي في المهرجان وما يميز هذه الدورة الجديدة.

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وبالتزامن مع حصول شيراز العتيري على جائزة شخصية العام العربية السينمائية، ينشر العدد الجديد حواراً مع المديرة العامة السابقة للمركز الوطني للسينما والصورة يستعرض خلاله أهم ما يميز مسيرتها وما جعلها تستحق الجائزة.

ومن الملفات التي تسلط المجلة الضوء عليها النسخة الرابعة من جوائز النقاد للأفلام العربية، التي انضم إليها 67 ناقداً جديداً لتصبح لجنة التحكيم تتكون من 142 ناقداً من 57 دولة، كذلك تستعرض المجلة جولات مركز السينما العربية في 2019، وأحدث أنشطة شركاء مركز السينما العربية، من بينها ملفات خاصة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالإضافة إلى الشريكين المنضمين حديثاً مهرجان الجونة السينمائي وأفلام مصر العالمية.

مركز السينما العربية يحتفل هذا العام بمرور 6 سنوات على تأسيسه، وهو مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام وتروّج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم.