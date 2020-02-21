محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تعاقد الفنان نيقولا معوض على المشاركة في بطولة مسلسل "خيط حرير"، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.
العمل يجمعه للمرة الأولى بالفنانة مي عز الدين، ويستعد لبدء تصوير أولى مشاهده الأسبوع المُقبل.
"خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إبراهيم فخر، وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي يتخلله بعض الأحداث الكوميدية.
وعلى قناة MBC 4 حاليًا، يُعرض لنيقولا مسلسل العودة، ويقوم فيه بشخصية المحقق كريم معلوف، الذي يبحث عن جرائم يظنها كل من حوله أنها حوادث عادية، ولكن حدسه كمحقق يسير في اتجاه مختلف، فهل يصل إلى قاتل؟
كانت هذه تفاصيل خبر نيقولا معوض يلتقي لأول مرة بمي عز الدين في "خيط حرير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.