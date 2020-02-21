نيقولا معوض يلتقي لأول مرة بمي عز الدين في "خيط حرير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقد الفنان نيقولا معوض على المشاركة في بطولة مسلسل "خيط حرير"، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

العمل يجمعه للمرة الأولى بالفنانة مي عز الدين، ويستعد لبدء تصوير أولى مشاهده الأسبوع المُقبل.

"خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إبراهيم فخر، وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي يتخلله بعض الأحداث الكوميدية.

وعلى قناة MBC 4 حاليًا، يُعرض لنيقولا مسلسل العودة، ويقوم فيه بشخصية المحقق كريم معلوف، الذي يبحث عن جرائم يظنها كل من حوله أنها حوادث عادية، ولكن حدسه كمحقق يسير في اتجاه مختلف، فهل يصل إلى قاتل؟