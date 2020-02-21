نانسي عجرم وتيم حسن وكارول سماحة ينعون والدة جورج وسوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: حرص عدد من نجوم الفن على نعي فرحة متعب الصدي، والدة الفنان السوري جورج وسوف، والتي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 21 فبراير. وكتبت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "أحر التعازي للفنان جورج وسوف، الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسماء". وعبر صفحتها على نفس الموقع، كتبت الفنانة كارول سماحة "أتقدم بأحر التعازي للفنان الكبير جورج وسوف وعائلته لفقدان والدته. الله يرحمها". Advertisements وكتب الفنان تيم حسن "تعازي القلبية لحبيبنا الفنان الكبير جورج وسوف ولعائلته الكريمة، بوفاة والدته رحمها الله، الله يثبتكم ويلهمكم الصبر والسلوان". جدير بالذكر أنه من المقرر تشييع جثمان الراحلة في الثالثة عصر اليوم الجمعة، من كنيسة مار إلياس- كفرون رفقة بسوريا، على أن تستقبل أسرتها العزاء خلال ثلاثة أيام 22 و23 و24 فبراير في نفس الكنيسة من الساعة الرابعة مساءً وحتى السابعة مساءً.

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