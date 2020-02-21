وفاة والدة جورج وسوف عن عمر يناهز 82 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 21 فبراير، فرحة متعب الصدي، والدة الفنان السوري جورج وسوف عن عمر يناهز 82 عامًا.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانها لمثواه الأخير، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، من كنيسة مار إلياس- كفرون رفقة.

على أن تتقبل أسرتها التعازي في صالة نفس الكنيسة أيام 22 و23 و24 فبراير، من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساءً.