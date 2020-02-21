أكدت إيمي أكمل، أصغر سيدة أعمال في دمياط، أن المشروع الذي تبنته في مسقط رأسها مع الشعب الدمياطي والتي نجحت فيه مع نجوم الوسط الفني والإعلام الذين استقطبتهم إلي مشروعها الجديد "الكشك" أن الأسعار التي تحددها مع الجمهور الدمياطي بمثابة تسهيلالمهام والأمور الاقتصادية لكل أسرة في دمياط وهذا هو هدف المشروع والتي نجحت في وسائط الإعلام في الآونة الأخيرة.
وأضافت إيمي: أن المشروع في المقام الأول قد نجح بمبلغ رمزي بسيط يقدر بـ٥٠٠ جنيه وهذا ما لفت أنظار الشعب الدمياطي في توفير الخدمات الاقتصادية من شراء كل ما يلزم من ملابس بسعر بسيط.
يذكر أن الفنانة مادلين طبر استضافت إيمي أكمل للحديث عن مشروعها وكيفية نجاحه والصدي الذي حققه مشروع "الكشك" في برنامجها" مساء الورد علي قناة المحور وكذلك الإعلامية رنا عرفة علي قناة صدي البلد.
كانت هذه تفاصيل خبر إيمي أكمل: نجاح مشروع "الكشك" في الإعلام سببه توفير الأسعار للشعب الدمياطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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