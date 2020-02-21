إيمي أكمل: نجاح مشروع "الكشك" في الإعلام سببه توفير الأسعار للشعب الدمياطي

أكدت إيمي أكمل، أصغر سيدة أعمال في دمياط، أن المشروع الذي تبنته في مسقط رأسها مع الشعب الدمياطي والتي نجحت فيه مع نجوم الوسط الفني والإعلام الذين استقطبتهم إلي مشروعها الجديد "الكشك" أن الأسعار التي تحددها مع الجمهور الدمياطي بمثابة تسهيل

المهام والأمور الاقتصادية لكل أسرة في دمياط وهذا هو هدف المشروع والتي نجحت في وسائط الإعلام في الآونة الأخيرة.

وأضافت إيمي: أن المشروع في المقام الأول قد نجح بمبلغ رمزي بسيط يقدر بـ

٥٠٠ جنيه وهذا ما لفت أنظار الشعب الدمياطي في توفير الخدمات الاقتصادية من شراء كل ما يلزم من ملابس بسعر بسيط.

يذكر أن الفنانة مادلين طبر استضافت إيمي أكمل للحديث عن مشروعها وكيفية نجاحه والصدي الذي حققه مشروع "الكشك" في برنامجها" مساء الورد علي قناة المحور وكذلك الإعلامية رنا عرفة علي قناة صدي البلد.