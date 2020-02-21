تكريم بيومي في افتتاح ثقافة توشكى

كرم أهالى قرية توشكى بمحافظة أسوان المهندس عماد بيومى المسئول عن إنشاء وتصميم قصر ثقافة توشكى والذى افتتحته مساء أمس د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ود. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وسط حفاوة واستقبال كبير من أهالىالنوبة.
القومي واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية قد أشادا بالنموذج المعمارى للقصر.
قال المهندس عماد بيومى المسئول عن تصميم وإنشاء القصر أنه سعيد جدا بهذا التكريم من أهالى النوبة الذين استقبلونا بحفاوة كبيرة خاصة أن التصميم قد نال إعجاب د. فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن
وأضاف بيومى أن قصر الثقافة يقع على مساحة 1245 مترا مربعا، ويتكون من طابقين ومسرح يسع لنحو 250 كرسي، وقاعات أنشطة ومعلومات ومكاتب إدارية وعامة ومراسم ولاند سكيب وقاعة تكنولوجيا معلومات وغرف للممثلين ومخزن للديكور وقاعة للحرف والفنون التشكيلية وقاعة لأنشطة الطفل.
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